مخرج “البيت الكبير” يستعد لبدء التصوير الثلاثاء المقبل on November 15, 2017

يجري المخرج محمد النقلي، بروفات مسلسله الجديد “البيت الكبير” بشكل يومي داخل مكتب المنتج ممدوح شاهين في الدقي، بحضور معظم الأبطال والبطلات المشاركين في العمل، وذلك قبل بدء تصوير أول المشاهد يوم الثلاثاء المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات التي شهدها العمل طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنه يتم التحضير له منذ شهر سبتمبر الماضي.

وينتمى المسلسل لنوعية مسلسلات 60 حلقة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، ويشارك في بطولته لوسي، سوسن بدر، دينا، ريم البارودي، أحمد بدير، منذر رياحنة، ريم هلال، ريم بشناق، إيناس عز الدين، دنيا المصري، طارق صبري وعدد آخر من الفنانين.

وتدور أحداثه في صعيد مصر، ويناقش العديد من العلاقات الإنسانية، أهمها علاقة الابن بوالده عندما يضعه القدر في المفاضلة ما بين المال وعلاقته، وتسلط أحداث المسلسل الضوء على الأحقاد والكراهية في قلوب الأطفال في العديد من الأسر تجاه بعض الأقارب الكبار، مثل العم والخال.

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