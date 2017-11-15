ماغي بو غصن تهنئ نوال الزغبي على “بالقلب” on November 15, 2017

أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنية جديدة، تحت عنوان “بالقلب” عبر iTunes بعد إصدارها “البرومو” الخاص بالأغنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسيوك”. ونشرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن تغريدة عبر “تويتر”، مشيدة بالأغنية ومؤكدة استحقاق الزغبي كل نجاح، حيث قالت: “بالقلب حبك ما فل، مبروك الأغنية حلوة كتير ومتل العادة الكل عم يحكي فيها، بتستاهلي كل نجاح”.

وردت نوال الزغبي على ماغي بو غصن بتغريدة أخرى، حيث وصفتها فيها بـ”صديقتها الغالية”. ويشار إلى أن أغنية “بالقلب” من كلمات رياض العلي، وتوزيع وألحان محمد عيسى، وهي أغنية لبنانية إيقاعية فيها عتاب من امرأة لرجل تحبه. وقدمت الزغبي أغنية مسلسل “كراميل” الذي شارك في سباق الرمضاني الماضي، ولعبت ماغي بو غصن دور البطولة فيه.

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