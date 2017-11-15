ورد الآن
الرئيسية » فن » ماغي بو غصن تهنئ نوال الزغبي على “بالقلب”

ماغي بو غصن تهنئ نوال الزغبي على “بالقلب”

on November 15, 2017 0 Comment
ماغي بو غصن تهنئ نوال الزغبي على بالقلب

أصدرت النجمة الذهبية نوال الزغبي أغنية جديدة، تحت عنوان “بالقلب” عبر iTunes بعد إصدارها “البرومو” الخاص بالأغنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسيوك”. ونشرت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن تغريدة عبر “تويتر”، مشيدة بالأغنية ومؤكدة استحقاق الزغبي كل نجاح، حيث قالت: “بالقلب حبك ما فل، مبروك الأغنية حلوة كتير ومتل العادة الكل عم يحكي فيها، بتستاهلي كل نجاح”.

وردت نوال الزغبي على ماغي بو غصن بتغريدة أخرى، حيث وصفتها فيها بـ”صديقتها الغالية”. ويشار إلى أن أغنية “بالقلب” من كلمات رياض العلي، وتوزيع وألحان محمد عيسى، وهي أغنية لبنانية إيقاعية فيها عتاب من امرأة لرجل تحبه. وقدمت الزغبي أغنية مسلسل “كراميل” الذي شارك في سباق الرمضاني الماضي، ولعبت ماغي بو غصن دور البطولة فيه.

التعليقات


Tags: , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com