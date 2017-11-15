لهذه الأسباب رفضت نانسي عجرم السينما on November 15, 2017

رفضت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عدداً من العروض الفنية أحدهما من شركة السبكي للإنتاج الفني لخوض أولى تجاربها السينمائية.

حيث قام المنتج محمد السبكي خلال الفترات الماضية بعرض أحد السيناريوهات على المطربة اللبنانية ولكنها رفضت خوض التجربة بسبب قلقها الشديد من خوض تجربة التمثيل وتأثيرها على نجاحها الغنائي الذي حققته طوال مشوارها الفني الذي تجاوز العشر سنوات.

وكانت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أعلنت من قبل عن تلقيها أحد العروض السينمائية من المطرب تامر حسني الذي يشاركها في لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب “ذا فويس كيدز”، ولكنها رفضت بسبب عدم استعدادها للوقوف أمام الكاميرا إلا بعد دراسة التمثيل والحصول على دورات تدريبية مكثفة لإتقان التمثيل.

وعلى جانب آخر كشفت النجمة اللبنانية عن مشاركتها في المسلسل الكارتوني “فتيات القوة”، وذلك من خلال أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها نانسي عبر حسابها الرسمي أثناء إحدى الحفلات بلبنان والتي أفصحت من خلالها عن المشاركة بشخصية جديدة في العمل الذي يعد من أشهر الأعمال الكارتونية التي جذبت الأطفال خلال الفترات الماضية .

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