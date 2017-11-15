كان “قبيحاً”.. وبات أكثر الرجال جاذبية لعام 2017 on November 15, 2017

منحت مجلة “بيبول” المغني #بليك_شيلتون لقب “أكثر الرجال جاذبية في العالم عام 2017” ليصبح بذلك أول مغنٍ لموسيقى الريف الأميركي “الكاونتري” يحصل على هذا اللقب.

وقال شيلتون (41 عاما) في بيان الثلاثاء: “كنت قبيحاً طوال حياتي. فإذا تسنى لي أن أكون جذاباً لمدة عام فأنا موافق”.

بلاك شيلتون في 2003

وظل شيلتون المولود في ولاية أوكلاهوما الأميركية يقدم موسيقى الريف لمدة 10 سنوات قبل أن يبزغ نجم شهرته في 2011 عندما أصبح أحد الحكام في برنامج “ذا فويس” لاكتشاف المواهب الغنائية والذي يذاع على شاشة قناة “إن. بي. سي”. وأصدر شيلتون ألبومه الأخير بعنوان “تكسوما شور” هذا الشهر.

وقال شيلتون لمجلة #بيبول إنه “لا يطيق الانتظار” حتى يغيظ المغني آدم ليفين العضو في فريق “مارون 5” الغنائي والذي يشاركه في تقييم المواهب ببرنامج “ذا فويس” وفاز بلقب أكثر الرجال #جاذبية في العالم عام 2013.

وأكمل شيلتون حديثه قائلا بسخرية “لن أتعامل مع هذا الأمر بتواضع مثلما فعل هيو جاكمان. سيكرهني الناس لهذا السبب”.

وكان شيلتون متزوجا من مغنية موسيقى الريف ميراندا لامبرت، وتربطه حالياً علاقة عاطفية بالمغنية جوين ستيفاني منذ عامين. وقال شيلتون لمجلة “بيبول” إن ستيفاني شجعته على قبول لقب أكثر #الرجال جاذبية في العالم.

ومن بين #النجوم الذين حملوا اللقب في الماضي دواين “ذا روك” جونسون وبراد بيت وجورج كلوني وجوني ديب وهاريسون فورد ورايان رينولدز وديفيد بيكهام.

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