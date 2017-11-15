ورد الآن
الرئيسية » فن » قناة “النايل كوميدي” تعرض مسرحية لفريد شوقي لأول مرة

قناة “النايل كوميدي” تعرض مسرحية لفريد شوقي لأول مرة

on November 15, 2017 0 Comment
قناة النايل كوميدي تعرض مسرحية لفريد شوقي لأول مرة

عرضت قناة نايل كوميدي التابعة لقطاع القنوات المتخصصة، في التلفزيون المصري المسرحية النادرة الدنيا لما تضحك، والمسرحية تعرض لأول مرة وهو من بطولة فريد شوقي ، وداد حمدي ، ماجدة زكي وتأليف بديع خيري ونجيب الريحاني، وتدور أحداثها حول مليونير يراهن أحد ملاحظين العمال بأن يصرف 6 آلاف جنيها في اليوم في مقابل أن يعيشى المليونير حياة الملاحظ، ولكن لأ أحد يستطيع أن يعيش حياة الأخر المسرحية، قدمت قبل ذلك في عشرينيات من القرن الماضي، ثم قدمها الفنان إسماعيل يس في فيلم في عام 1959 بعدها قدمها فريد شوقي عام 1976 .

التعليقات


Tags: , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com