قناة “النايل كوميدي” تعرض مسرحية لفريد شوقي لأول مرة on November 15, 2017

عرضت قناة نايل كوميدي التابعة لقطاع القنوات المتخصصة، في التلفزيون المصري المسرحية النادرة الدنيا لما تضحك، والمسرحية تعرض لأول مرة وهو من بطولة فريد شوقي ، وداد حمدي ، ماجدة زكي وتأليف بديع خيري ونجيب الريحاني، وتدور أحداثها حول مليونير يراهن أحد ملاحظين العمال بأن يصرف 6 آلاف جنيها في اليوم في مقابل أن يعيشى المليونير حياة الملاحظ، ولكن لأ أحد يستطيع أن يعيش حياة الأخر المسرحية، قدمت قبل ذلك في عشرينيات من القرن الماضي، ثم قدمها الفنان إسماعيل يس في فيلم في عام 1959 بعدها قدمها فريد شوقي عام 1976 .

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