قصي خولي يعبر عن تقديره للممثل تيم حسن متمنيًا له التوفيق on November 15, 2017

عبّر الممثل السوري قصي خولي عن اعجابه وتقديره للممثل تيم حسن ابن بلده، وتمنى له التوفيق في أحدث ادواره التمثيلية . وقال قصي ناشرا صورة لتيم يبدو فيها بوضعية غريبة وهي من أحد مشاهد المسلسل، “أبو التيم اخوي كالعادة المكتوب مبين من عنوانه تيم في حالة ابداع مختلفة من زاوية جديدة وقراءة مختلفة كل التوفيق لك ولكل فريق العمل ومبروك سلفا النجاح”.

وينتظر الممثل تيم حسن عرض مسلسله المصري الجديد “عائلة الحج نعمان” قريباً، وكان قد شارك الإعلان الترويجي الأول التابع للمسلسل لتشويق متابعيه الذين تفاعلوا معه. ويصّور حالياً حسن الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة”، الذي سيعرض في رمضان 2018.

التعليقات