قصي خولى يهنئ تيم حسن بعرض مسلسل “عائلة الحاج نعمان” on November 15, 2017

أبدى الفنان السوري قصي خولي إعجابه بمواطنه الفنان تيم حسن، بعد مشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل “عائلة الحاج نعمان” والذي بدأ عرض حلقاته مساء الإثنين على قناة “osn” المشفرة، حيث علّق خولي عبر صفحته على “إنستغرام” مستعينا بلقطه من المسلسل “أبو التيم اخوى كالعادة المكتوب مبين من العنوان تيم في حالة إبداع مختلفة من زاوية جديدة وقراءة مختلفة ،كل التوفيق لك ولكل فريق العمل مبروك سلفًا النجاح”.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي ويظهر فيه تيم بشخصية الأب والابن ،وهو يعانى من حالة نفسية، ويشارك في بطولته الفنان صلاح عبدالله ،أحمد بدير ،هبه مجدي، يسرا اللوزي ،وإخراج أحمد شفيق.

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