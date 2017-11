الرئيسية » فن » فيلم جوني ديب “Murder on the Orient Express” يحقق 8 ملايين دولار

فيلم جوني ديب "Murder on the Orient Express" يحقق 8 ملايين دولار on November 15, 2017

حقق فيلم النجم العالمي، جوني ديب، ” Murder on the Orient Express “، في دور العرض السينمائية 8 ملايين دولار أميركي، وهو إعادة معالجة لفيلم الممثل “ألبرت فيني” الذي طُرح عام 1974، ويحمل نفس الاسم أيضًا، كما أن القصة مقتبسة من رواية “أجاثا كريستي” التي صدرت عام 1934، وتدور القصة حول المخبر “هيركيول” الذي يحقق في قضية قتل ارتكبت في القطار الذي يستقله إلى لندن، فيتعين عليه أن يعرف من القاتل من الركاب ويجسد دوره النجم ليزلي أودوم، ويشارك في البطولة ديزي ريدلي، وجودي دينش، ومن إخراج كينيث براناه. التعليقات Share this on WhatsApp

