فيفي عبده تشارك جمهورها على “فيسبوك” جلسة تصويرها الجديدة on November 15, 2017

نشرت الفنانة فيفي عبده، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بعض الصور الجديدة من جلسة تصوير، ظهرت خلالها وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة، وظهرت فيفي، في الصور، بفستان قصير أسود اللون، ومعه “ملاية لف” مزودة ببعض الإكسسوارت.

وغازلت فيفي، متابعيها على فيسبوك “البلدي يوكل، فوفا مش كل قط يتقاله يا مشمش، ولا كل فار يعرف يختار 5 أمووووواه “.

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