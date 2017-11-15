“فوتوكوبي” يمثّل مصر في ملتقى السينما العربية في مارسيليا on November 15, 2017

يُعرض فيلم “فوتوكوبي” في ثاني أيام ملتقى السينما العربية في مدينة مارسيليا الفرنسية، الذي تنظّمه الجمعية الفرنسية “أفلام”، في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، قبل أن يُطرح تجاريًا خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأثار الفيلم خلال عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي، ردود أفعال إيجابية وإعجاب من جانب الفنانين والنقاد، كما فاز فيها بجائزة أفضل فيلم عربي، وسيحظى “فوتوكوبي” بجولة عروض في أوروبا وأميركا قبل أن يطرح في دور العرض المصرية.

ويروي الفيلم قصة رجل في أواخر عقده الخامس ويُدعى محمود فوتوكوبي، يمتلك مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حيّ عبده باشا، ويرى محمود أن مهنته كـ”جمّيع” في صحيفة تتلاشى تدريجيًا، فيجد نفسه مجبرًا على التكيّف ومواكبة الحياة وإلّا سيختفي دوره، وتلقّى أبطال الفيلم إشادات كبيرة بالتمثيل، سواء الأدوار الرئيسية لمحمود حميدة وشيرين رضا التي فاجئت الجمهور بتجسيد دور امرأة عجوز، وباقي الأدوار المميّزة لعلي الطيب والطفل أحمد داش، وشهدت العروض في مهرجان الجونة حضورًا كامل العدد في المسرح.

يُذكر أنّ “فوتوكوبي” حصد جائزة أفضل فيلم روائي عربي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، والفيلم من تأليف هيثم دبور، ومن إخراج تامر عشري، ومن إنتاج شركة “ريد ستار”، ومن بطولة محمود حميدة وشيرين رضا وعلي الطيب وأحمد داش، وفرح يوسف وبيومي فؤاد.

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