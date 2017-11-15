“فوتوكوبي” يمثل مصر في ملتقى السينما العربية في مدينة مارسيليا الفرنسية on November 15, 2017

يُعرض فيلم “فوتوكوبي” في ثاني أيام ملتقى السينما العربية في مدينة مارسيليا الفرنسية، الذي تنظمه الجمعية الفرنسية “أفلام”، 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قبل أن يُطرح تجاريا في دور العرض المصرية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأثار “فوتوكوبي”، ردود فعل إيجابية وإعجاب من جانب الفنانين والنقاد، لدى عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي التي فاز بجائزة أفضل فيلم عربي بها ، كما سيحظى بجولة عروض في أوروبا وأميركا قبل عرضه بالسينمات المصرية، ويحكي الفيلم قصة محمود فوتوكوبي، وهو رجل في أواخر الخمسينيات من عمره يمتلك مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، ويرى محمود أن مهنته كـ”جميع” في صحيفة تتلاشى تدريجيا، وبالتالي يجد نفسه مجبرا على التكيف ومواكبة الحياة وإلا انقرض.

وتلقى أبطال الفيلم إرشادات كبيرة بالتمثيل، سواء الأدوار الرئيسية لمحمود حميدة وشيرين رضا التي فاجأت الجمهور بدور امرأة عجوز، أو باقي الأدوار لعلي الطيب والطفل أحمد داش، كما شهدت عروضه في

مهرجان الجونة حضور كامل العدد في المسرح، وحصد “فوتوكوبي” جائزة أفضل فيلم روائي عربي في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، الفيلم تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري. ومن إنتاج شركة “ريد ستار”، بطولة محمود حميدة وشيرين رضا وعلي الطيب وأحمد داش، وفرح يوسف وبيومي

التعليقات