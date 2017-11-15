فنان لبناني يرفض الغناء قبل الحصول على المال

اصطدم فنان لبناني شاب بعملية نصب وضعت في طريقه خلال زيارته إلى دولة خليجية حيث كان من المقرر أن يحيي حفلة غنائية هناك وقد تبين قبل صعوده إلى خشبة المسرح ان متعهد تلك المناسبة لم يسدد إلى مدير أعماله اتعابه دون أي مبرر، علماً ان الاتفاق ينص على دفع البدل المالي قبل نهاية السهرة , ونتيجة تلك الحالة حصل شجار بين المطرب الشخص الذي قام بالاتفاق معه و تطور الموقف لساعات .
والفنان رفض الغناء قبل الحصول على ماله و المتعهد اكد له انه سيدفع ما عليه فور انتهاء الحفلة، ولكن دون جدوى وقد اقترح البعض ان يحرر الاخير شيكاً مصرفياً للمطرب كي يضمن حقوقه، وبالفعل حصل ذلك و غنى صاحب الصوت الجميل ساعتين , و في اليوم التالي صرف السند المصرفي و عاد الى لبنان و اكد انه لن يتعاون مع ذلك الشخص على الاطلاق .
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