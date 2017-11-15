فنان لبناني يرفض الغناء قبل الحصول على المال on November 15, 2017

اصطدم فنان لبناني شاب بعملية نصب وضعت في طريقه خلال زيارته إلى دولة خليجية حيث كان من المقرر أن يحيي حفلة غنائية هناك وقد تبين قبل صعوده إلى خشبة المسرح ان متعهد تلك المناسبة لم يسدد إلى مدير أعماله اتعابه دون أي مبرر، علماً ان الاتفاق ينص على دفع البدل المالي قبل نهاية السهرة , ونتيجة تلك الحالة حصل شجار بين المطرب الشخص الذي قام بالاتفاق معه و تطور الموقف لساعات .

والفنان رفض الغناء قبل الحصول على ماله و المتعهد اكد له انه سيدفع ما عليه فور انتهاء الحفلة، ولكن دون جدوى وقد اقترح البعض ان يحرر الاخير شيكاً مصرفياً للمطرب كي يضمن حقوقه، وبالفعل حصل ذلك و غنى صاحب الصوت الجميل ساعتين , و في اليوم التالي صرف السند المصرفي و عاد الى لبنان و اكد انه لن يتعاون مع ذلك الشخص على الاطلاق .

التعليقات