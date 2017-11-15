فاطمة ناصر تعود إلى مصر لاستكمال تصوير دورها في مسلسل “عائلة الحج نعمان” on November 15, 2017

تعود الفنانة التونسية فاطمة ناصر إلى مصر خلال أيام لاستكمال تصوير دورها في مسلسل “عائلة الحج نعمان” وذلك بعد أن شاركت في فعاليات أيام قرطاج السينمائي في دورتها الثامنة والعشرين بفيلمين تونسيين، الأول ضمن المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة، وهو “مصطفى زاد” لنضال شطة، والثاني خارج المسابقة، وهو “أمواج متلاطمة” للحبيب المستيري، “.

وأطلّت فاطمة في حفلة الختام مع الممثل الذي فاز بجائزة التمثيل الأولى بالأيام عبد المنعم شويات، وفاطمة هي فنانة تونسية، بدأت حياتها الفنية بالتمثيل في أفلام مصرية ، فظهرت لأول مرة مع المخرج عمرو سلامة في الفيلم القصير “الإعلان”، ثم في الفيلم الروائي الطويل “على الهوا” مع المخرج إيهاب لمعي (2007) والذي شارك في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي في نفس العام، وهي أيضا إحدى بطلات المسلسل العربي المثير للجدل “غرابيب سود” الذي وقع بثه في رمضان المنقضي، وحقق نسب مشاهدة عالية.

وعن دورها في الفيلمين، أكّدت فاطمة أنّها “في فيلم “مصطفى زاد” أقوم بدور مضيفة طيران اسمها فرح متزوجة من إعلامي في إحدى الإذاعات (عبدالمنعم شويات)، وهو رجل عبثي، غير مبال بقدسية الحياة الزوجية وواجباته العائلية، يعيش مع زوجته صراعات، علاوة على بعض الإسقاطات السياسية والاجتماعية التي لا تخلو من كوميديا سوداء، وتدور أحداث الفيلم في 24 ساعة، تحديدا في الليلة الفاصلة، قبل أول انتخابات ديمقراطية تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011، أي ليلة 23 أكتوبر 2012 ويوم الانتخاب”، أما عن دورها في فيلم “أمواج متلاطمة”، فأضافت “أقدم فيه دور خديجة، وهي أرملة تعيش في قرية تونسية (الشابة)، منبوذة من محيطها المحافظ، إلى أن تتعرّف على ضابط متقاعد بعد استقلال تونس سنة 1956 (أحمد الحفيان)، فترى فيه الراحة والأمان والملاذ، ويرى فيها الوطن الذي خانه”

وختمت فاطمة حديثها، مشيرة إلى أنّ “مسلسل عائلة الحاج نعمان من بطولة النجم السوري تيم حسن والمصريين صلاح عبدالله وأحمد بدير، وهو مسلسل من 70 حلقة ، بدأ عرضه أمس على قناة “osn”، دوري فيه هو نموذج للمرأة المصرية بنت الأصول، من عائلة دمياطية، تعيش مع زوجها وعائلته في بيت واحد، علاقتها مع حماها أحمد بدير وزوجها طول الوقت بها صراعات لطمعهم إلى درجة الجشع، ونادية هي صوت الحق في هذه العائلة، كما سيتواصل ظهوري في الجزء الثاني من مسلسل “نصيبي وقسمتك” مع النجم المصري هاني سلامة، والذي سيعرض أيضا خارج السباق الدرامي الرمضاني”.

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