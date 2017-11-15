فاتي خليفة ترفض المشاركة في مسابقات جمالية عربية on November 15, 2017

كشفت مليحة العرب المغربية فاتي خليفة، إنها رفضت الموافقة على المشاركة في مسابقات جمال عربية، بعد أن تم التواصل معها من قبل بعض المنظمين، لتلك الاحتفالات في لبنان و دول عربية أخرى، وأشارت إلى أن هدفها في الوقت الحالي الخروج إلى المباريات الجمالية العالمية، التي من الممكن أن تمثل بلدها المغرب من خلالها، وهي بحسب رأيها مشروعة طالما أنها تمتلك المواصفات الدولية، التي تؤهلها لمثل تلك المهمة .

خليفة أكدت أنها حصلت على فرصتها في عالم الجمال من خلال اللقب الذي أحرزته و الآن أمامها مهمة جديدة تهدف من خلالها إلى التعبير عن موهبة التمثيل الكامنة في ذاتها. وأوضحت أن عملية الاختبار التي من المفترض أن تخضع لها في مصر، تمهيداً للمشاركة في فيلم سينمائي مرتقب من بطولة النجم المصري عمرو دياب، لم تحصل بعد وأنها من الممكن أن تسافر إلى القاهرة من أجل تلك الغاية قبل عيد رأس السنة من أجل إجراء ” الكاستينغ ” .

التعليقات