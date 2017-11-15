عبد الله الرويشد يُطلق أغنيته الجديدة بالتعاون مع المخرج بسام الترك on November 15, 2017

أطلق النجم العربي عبد الله الرويشد، كليب أغنيته الجديدة التي حملت عنوان “تبي تعرف”من كلمات الشاعر الراقي تركي الشيخ، الحان نواف عبدالله في الموسيقى، وتوزيع خالد عز، اشراف عام نواف عبدالله واخراج المخرج بسام الترك، وفي تصريحات خاصة تحدث المخرج بسام الترك، عن المشروع الجديد فوصفه بالمتعدد الرسائل والقصص والأزمنة، لافتا إلى أن المدى الزمني للكليب يبدأ عام 1977 الى 2017.

وأعرب بسام الترك عن سعادته بهذا التعاون وتصوير الاغنية مؤكدا ان قوة الكلام والمعنى اخدته الى اكثر من مكان في العالم (تبي تعرف أحبك ليش .. أنا حبك عشان أعيش) حيث جمع خمس قصص بالفيديو كليب ولم يستطع الاستغاء عن ايا منها معتبرا ان هذا لاول مرة ينفذ بفيديو كليب بالوطن العربي ويرجع الفضل لتكامل العمل لمن حيث الكلام الراقي للأغنية والمعنى الكبير لكلماتها وللاداء المتميز للفنان عبدالله الرويشد وعذوبة اللحن، حيث اخترت عدة قصص تتناول مواضيع مختلفة اجتماعية وعاطفية… منها قضية اجتماعية مهمة للوقوف بجانب مريض السرطان وعدم التخلي عن الشخص المصاب به حيث تناولت قصة سيدة مصابة بالسرطان وكيف الحب الحقيقي والصادق جعل زوجها يشاركها بأدق تفاصيل مرضها والوقوف معها في مجابهة المرض.

وكشف عن أن التصوير تم في لبنان على مدى يومين، مشيرا إلى أن عمليات التحضير استغرقت شهرا ونصف الشهر، فيما الديكور الذي جرى التصوير فيه استغرق أسبوعين، معبرا عن ثقته بصعوبة التمييز بين الديكور والحقيقة. وعن كونه أول تعاون بينه وبين عبد الله الرويشد عبر الترك عن سعادته الكبيرة بهذا التعاون.

وتمنى وصول الرسائل الإنسانية والعاطفية والوجدانية في مشروعه الجديد معبرا عن ثقته بنجاحه بالقول:” أرى أني أبدعت.. وما ساعدني على الإبداع هو الثقة الكبيرة الذي منحي إياها اهرام هذا العمل وتقدم بالشكر الكبير لهم وعلى ثقهم به، كما تقدم بالشكر لفريق العمل المبدع كلا من مدير التصوير سمير كرم والمونتير همام غزال وبرديوسر جويس ابي راشد وArt Director رامي نبهه ومدير أعمال الفنان عبدالله الرويشد شربل دوميط.

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