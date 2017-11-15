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» صابر الرباعي يعلن عدم تقديمه “ذا فويس” مرة أخرى
صابر الرباعي يعلن عدم تقديمه “ذا فويس” مرة أخرى
on November 15, 2017
أكد الفنان التونسي صابر الرباعي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، مساء الثلاثاء، في دار الأوبرا المصرية، أنه لن يقدم تجربة “ذا فويس” مرة أخرى، قائلاً: “سعيد بما حققته في هذه التجربة، وأتمني النجاح لمن يقدم البرنامج في الفترة المقبلة”. ويذكر أن الرباعي يحيي حفلة، الخميس، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في لدورته الـ26.
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