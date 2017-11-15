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شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند “تويتر” بعد التصريحات المسيئة لمصر

on November 15, 2017 0 Comment
شيرين عبد الوهاب تتصدر تريند تويتر بعد التصريحات المسيئة لمصر

تصدرت المطربة شيرين عبدالوهاب تريند “تويتر” بسبب تصريحاتها المسيئة حول مياه النيل أثناء إحياء حفل غنائي في الشارقة، والذي أعتبرها البعض إساءة بالغة لمصر، وقامت نقابة المهن الموسيقية بإحالتها للتحقيق ووقوفها عن الغناء في مصر، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “بشرب من نيلها ومش هسمع شيرين”، كما طالبها البعض بالاعتزال، وقام آخرون بنشر عدد من التجاوزات التي حدثت منها خلال الفترة الماضية منها خناقة بينها وبين ابنة الفنان شريف منير، وإهانتها للفنان عمرو دياب، كلها تجاوزات من الممكن أن نتخطاها باعتذار، لكن عندما تقومين بإهانة مصر فهذا شيء لن يغتفر.

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