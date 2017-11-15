شريف منير يدافع عن شيرين عبد الوهاب ويؤكّد أنّها لم تقصد إهانة مصر on November 15, 2017

دافع الفنان شريف منير عن المطربة شيرين عبد الوهاب، بسبب إهانتها مياه النيل، مشيرًا إلى أنّها “زلة لسان ولا تقصد إهانة مصر”، وموضحًا أنّ “تصريحات شيرين في حاجة لعملية فلترة لضبطها، والجملة من الممثل بتتحسب عليه، وعلى الفنان أن يكون على دراية بما يقوله ويكون ملتزم أمام الجمهور”

وأضاف أن جملة شيرين أثارت الغضب، ولا يجب أن ننسى أن شيرين غنت لمصر وللشهداء، ولم تكن تعلم أن تصريحها به إهانة، مبيّنًا أنه على شيرين أن تثبت للشعب المصري بأنها لم تكن تقصد الإهانة للنيل بالفعل وليس بالكلام.

التعليقات