سها الغريب تشارك بأغنية “إشاعة” في حفل ختام ملكة جمال العرب ٢٠١٨ on November 15, 2017

تشارك نجمة العراق سها الغريب، المقيمة في سيدني العاصمة الأسترالية، في حفل ملكة جمال العرب ٢٠١٨، والمقرر أن يكون في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، بعمل فني جديد، وهي أغنية “إشاعة”، من كلمات الشاعرة الدكتورة حنان نصر، وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد حمام .

وصرحت سها والتي ستزور مصر للمرة الأولى أن يسعدها الغناء بمصر في حدث كبير يجمع مطربين العالم العربي، وأنها سعيدة لمشاركة ملكات جمال العرب معها في تابلوه غنائي، كما أنها ستقدم أيضًا مجموعة من أغانيها، وهي قد شاركت بالعديد من الحفلات بالعالم العربي لكنها اشتاقت كثيرًا للغناء في مصر.

وكشفت رئيس المهرجان، الدكتورة حنان نصر، أن ما يحدث بالمهرجان على مر الأعوام من مشاركة فناني العالم العربي دعمًا لمصر، وأن فرصة الفنانين في المشاركة في مصر هي فرصة لا تُعوض في حدث يعد من كبرى الأحداث الفنية في العالم العربي، حيث يضم ٢٢ دولة عربية.

التعليقات