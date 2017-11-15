سمية الخشاب تحل ضيفة على برنامج “أنا وأنا” on November 15, 2017

تحل الفنانة سمية الخشاب ضيفة على برنامج “أنا وأنا”، الذي تقدمه الإعلامية سمر يسري على قناة “on e”، الجمعة المقبلة في التاسعة ونصف في أول ظهور لها بعد زواجها من الفنان أحمد سعد.

وتتحدث سمية عن علاقتها بسعد وسبب نفيها وجود علاقة من الأساس، وكيف تم الارتباط بينهم رغم علاقته بريم البارودي، بجانب اتهمها بالإغراء من خلال مسلسل الحلال، الذي عرض في رمضان الماضي لترد لو لبست خيش هبقى حلوة، وحديثها عن الهجوم الذي تعرضت له عقب زواجها من سعد، ونفيها الزواج من رجل عربي خلال الفترة الماضية، لترد بعرف كيفية التعامل مع الشائعات”.

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