سلمى أبو ضيف تؤكّد أن عام 2017 “وش السعد” on November 15, 2017

كشفت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، أنها تعتبر 2017 “عامًا سعيدًا” بالنسبة لها، نظرا لمشاركتها في عملين تعتبرهما بمثابة خطوة مهمة ومؤثرة في حياتها الفنية وهما “حلاوة الدنيا” الذي يضم كوكبة من النجوم منهم الفنانة أنوشكا وهند صبري وحنان مطاوع والفنانة القديرة رجاء الجداوي، بالإضافة إلي مشاركتها في بطولة فيلم “شيخ جاكسون” بطولة أحمد الفيشاوي وماجد الكداواني وأحمد مالك

وأوضحت سلمى في تصريح خاص لـ”العرب اليوم” أنها تعتبر فيلم “شيخ جاكسون” بالنسبة لها خطوة مهمة في حياتها خاصة في ظل رغبتها بالعمل مع المخرج عمرو سلامة، بالإضافة إلى انه يُعد أول فيلم تدخل من خلاله بوابة السينما، وقدمت فيه دور مهم ومؤثر في مجري أحداث الفيلم، ونال العديد من الإشادات من قبل الجمهور.

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