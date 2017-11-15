دلال عبدالعزيز تركز على دور الأم في أعمالها الجديدة on November 15, 2017

تخوض الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز عدة أعمال سينمائية، تظهر من خلالها بدور الأم التي تمتاز بالطيبة، وهو ما تقدمه خلال أحدث أعمالها التي تقوم بتصويرها هذه الأيام، عبر فيلمي “كارما” مع المخرج خالد يوسف، و”سوق الجمعة” مع المخرج سامح عبدالعزيز.

وتقدم عبدالعزيز دور والدة الفنان عمرو عبدالجليل في أحداث “سوق الجمعة”، كما تقدم دور والدة الفنان عمرو سعد خلال أحداث فيلمه الجديد “كارما”، والذي يتم تصويره هو الأخر هذه الأيام .

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