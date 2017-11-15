دعوى قضائية ضد فارس اسكندر بعد تطاوله على الكعبة on November 15, 2017

بعدما انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الكاتب والملحن فارس اسكندر، يغني خلال مأدبة غداء، وتم خلالها التعرض للكعبة الشريفة، قائلاً “اذا بدنا منجيب الحريري واذا بدنا منفك الكعبة”، ما أثار موجة غضب عارم على مواقع التواصل.

وتقدم المحامي الأستاذ صالح المقدم بدعوى قضائية بحق فارس اسكندر، لما يترتب على ذلك من إثارة للنعرات الطائفية وإهانة جميع المسلمين في لبنان والعالم، عدا عن توتر العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.

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