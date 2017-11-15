حقيقة ما حدث في حفلة جورج وسوف في الأردن on November 15, 2017

نفى الفنان جورج وسوف المعلومات التي وردت عن إلغائه المشاركة في الأمسية الفنية التي قدمها في الأردن، وأشار إلى انه صعد إلى خشبة المسرح وقدم وصلة فنية لاقت الانسجام من الحاضرين، وبحسب مصادر مقربة منه حصلت مشادات بين الجمهور تطورت إلى التراشق بزجاجات المياه والكراسي ومما دفعه للمغادرة بشكل مبكر، مع العلم انه كان من المفترض أن يغني لمدة ساعتين من الوقت .

معلومات “العرب اليوم” تفيد أن الجمهور لاحق وسوف منذ خروجه من الفندق في العاصمة عمان إلى قاعة الحفل الرئيسية، وأن عملية الاكتظاظ من قبل الحشود أخرت صعوده إلى خشبة المسرح دقائق معدودة, لكن المشكلة حصلت حين بدأت الحفلة وحاول البعض اختراق الإجراءات الأمنية بغية التقاط الصور التذكارية مع ” أبو وديع “، وهي الناحية التي ولدت نوع من التوتر بين الجمهور الأمن المولج تنظيم الأمسية، الفنية وسرعان وتطور الأمر إلى إشكال بسيط انتهى بعد نصف ساعة من حصوله، وكان من البديهي أن ينسحب الفنان من المكان باتجاه الفندق الذي يقيم فيه .

متعهد السهرة مروان مخامرة، أكد أن كل الأمور كانت على ما يرام وان وسوف قدم باقة من أجمل الأغنيات, لكن الإشكال الصغير الذي حصل ساهم في إنهاء السهرة بشكل مبكر .

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