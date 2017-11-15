تعيين أسامة عبدالفتاح مديرًا فنيا لمهرجان شرم الشيخ السينمائي on November 15, 2017

قرر مجلس أمناء مؤسسة نون للثقافة والفنون التي تنظم مهرجان شرم الشيخ السينمائي الدولي، تكليف الكاتب الصحافي والناقد السينمائى أسامة عبد الفتاح بمنصب المدير الفني للدورة الثانية للمهرجان، لما يتمتع به من خبرات طويلة في هذا المجال .

وأعلن رئيس مهرجان شرم الشيخ السينمائي الكاتب الصحافي جمال زايدة أن الدورة الثانية للمهرجان سوف تشهد نشاطًا سينمائيًا كبيرًا من استضافة بعض أهم نجوم السينما من دول مختلفة والاحتفاء بالنجمات والنجوم الذين أثروا الحياة السينمائية المصرية .

جدير بالذكر أن أسامة عبد الفتاح يشغل منصب مدير تحرير صحيفة “الأهرام المسائي” ويمارس النقد السينمائي بانتظام في العديد من الصحف والمجلات المصرية والعربية الكبرى منذ عام 1994، وتولى مسئولية صفحات السينما في العديد من الصحف اليومية والأسبوعية، شارك في تأسيس مجلة “الفن السابع” المتخصصة وكان آخر رئيس تحرير لها. كما شارك في عضوية لجان تحكيم النقاد بالعديد من المهرجانات المحلية والدولية ومنها مونتريال وتورينو وقرطاج وتطوان والإسماعيلية وشرم الشيخ، ولجنة تحكيم مهرجان جمعية الفيلم المصري، وعمل مديرا لمهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط، ومستشارا إعلاميا لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة وعضوا في لجنة اختيار الأفلام بالإسماعيلية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر أسامة عبد الفتاح العديد من الكتب والدراسات المتخصصة ومنها “سينما التسامح.. ونار التعصب” و”السينما والثورة الأمريكية.. كيمياء غير ناجحة” و”أكثر من رأفت الميهي” و”محمود حميده لاعب الماريونت” و”شكوكو.. الأراجوز الثائر” و”صفية العمري.. الهانم”، كما ترجم عن الفرنسية كتاب “نظرة على السينما الصينية” الصادر عن مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي.

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