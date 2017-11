“بلاتينوم إندبندنت” تطلق الأغنية الثانية للفنان العراقي الأميركي جوليان on November 15, 2017

أطلقت شركة الإنتاج والتوزيع الفني والموسيقي الفرعية التي تنضوي تحت شركة “بلاتينوم ريكوردز”، “بلاتينوم إندبندنت”، ثاني أغنية سينغل (منفردة) لفنان الراب العراقي الأميركي والمنتج الموسيقي جوليان، بعنوان Really Good، حرصًا من الشركة على إدخال السرور على قلوب معجبي نجم موسيقى الـ”هيب هوب” في الساحة الفنية العالمية، عقب النجاح منقطع النظير الذي حققته أولى أغنياته (Got It On Your Own)، والتي سجلت ما يزيد عن مليون مشاهدة على يوتيوب.

وقام جوليان، المولود في ولاية ميشيغان، بكتابة كلمات الأغنية وإنتاجها بنفسه، وهي ضمن مجموعة من أغنيات السينغل التي من المقرر أن يتم طرحها في شهر يناير/كانون الثاني 2018، وتم تصوير فيديو كليب أغنية Really Good في مدينة ديترويت تحت إشراف المخرج الحائز على العديد من الجوائز ديفيد زيني، ويعلّق جوليان على أغنيته الجديدة، بقوله: “إنّ هذه الأغنية تتناول موضوع الكبرياء والاعتزاز بالنفس، وأسلط فيها الضوء على نفسي، كما أعبر فيها عن أفكاري وما يدور في ذهني، على الرغم من أنني أعتبر نفسي شخصًا متواضعًا، وأعتقد أنّه في مرحلة ما، يجب عليّ أن أكون على طبيعتي”.

يذكر أنّ جوليان قدّم الأغنية أمام معجبيه في أول ظهور له في الشرق الأوسط، خلال النسخة العاشرة من حدث الموضة الشهير “فاشن فورورد دبي” في “ذا تيست ميكرز سبيس” في حي دبي للتصميم.

