اللبنانية نادين الراسي لن تغيب عن السباق الدرامي on November 15, 2017

كشفت الممثلة اللبنانية نادين الراسي، أنها لن تكون غائبة عن السباق الدرامي في شهر رمضان المبارك المقبل ولا قبله أو بعده، مشيرة إلى أن النوعية الفنية تهمها كثيرًا لذا المغامرة في عالمها الفني تحتاج إلى الكثير من التمعن والتركيز أكثر من التسرع، قائلة: “الشهرة مسؤولية وحتى الفن هو من المسؤوليات الشاقة التي من المفترض إحاطتها بالوعي والتدقيق حتى لا تصطدم بالخيبات، وأنا لم أعتاد إلا على الخطوات المدروسة التي تتناغم مع الناس وثقتهم بي”.

ولم تخف نادين اتجاهها نحو الدراما المصرية، وهي الخطوة التي تسعى إلى تجسيدها على أرض الواقع من خلال لقاءات ونقاش بشأن العديد من العروض التي يتم طرحها أمامها في الوقت الراهن، مضيفة: “لا مشكلة في خوض غمار الأعمال العربية طالما هي مكملة للصورة التي أريدها كفنانة تهدف إلى التعبير المنطقي عن موهبتها دون المبالغة أو التعقيد”، ولم تكشف عن جديدها الدرامي حاليًا، لكنها أكدت أن المراحل المقبلة ستحمل معها الكثير من المفاجآت .

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