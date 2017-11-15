التليفزيون المصري يعرض حوارًا نادرًا للراحل محمود عبد العزيز on November 15, 2017

عرض التليفزيون المصري، حوارًا نادرًا للساحر محمود عبد العزيز، إحتفالا بمرور الذكرى الأولى لرحيله، وذلك بإعادة إذاعة حلقة قديمة من برنامج “يا تليفزيون يا” على قناة ماسبيرو زمان، حيث قال عبد العزيز، آنذاك، إنه لا يطمح في أن يكون على عرش الكوميديا، موضحًا أن الكوميديا لها مجموعة كبيرة من الأساتذة الكبار منهم نجيب الريحاني وإسماعيل يس وعبد المنعم مدبولي ومحمد عوض وأمين الهنيدي

وأشار عبد العزيز إلى أنه ممثل يستطيع أن يقدّم مختلف الأدوار، وعن نصائحة كمهندس زراعي للمشاهدين أوضح أنه ينصح الجمهور بطريقة الكشف ومعرفة العسل الأبيض السليم من المغشوش، موضحا أنه من الممكن أن يتم الأختبار عن طريق “القلم الكوبيا” فإذا علم العسل في القلم فإنه مغشوش وإذا لم يعلم فهو عسل طبيعي، والجدير بالذكر أن الفنان محمود عبد العزيز رحل قبل نحو عام بعد أن ترك إلى السينما 87 فيلمًا والعديد من المسلسلات أشهرها “رأفت الهجان”

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