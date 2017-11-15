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أول تعليق من حلمي بكر على أزمة شيرين عبد الوهاب

on November 15, 2017 0 Comment
أول تعليق من حلمي بكر على أزمة شيرين عبد الوهاب

علّق الموسيقار حلمي بكر، على تصريحات الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب سخريتها من مياه النيل في إحدى الحفلات في لبنان، قائلا: “أنا ضد ما يحدث الآن في بعض وسائل الإعلام سواء في الإدانة أو الدفاع، ولكنها مادامت أخطأت تتحول للتحقيق في النقابة وبعدها يتم تحويلها إلى الدولة”. وأضاف “بكر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، والمذاع عبر فضائية “المحور”: “شيرين أنا أعلم أنها فنانة وبنت طيبة ولكن كان لابد أن يتم تحويلها للنقابة من أول غلطة”.

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