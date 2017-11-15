أنغام تساند شيرين عبد الوهاب في أزمة “مياه النيل” on November 15, 2017

حرصت المطربة أنغام على مساندة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد الهجوم الكبير الذي طالها على خلفية تهكمها من مياه النيل في خلال إحدى حفلاتها في لبنان، وكتبت عبر صفحتها على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” : “بنت مصر اعتذرت وكفاية كده” كان الدكتور علاء سلامة رئيس لجنة العمل بنقابة المهن

الموسيقية، قد أكد أن النقابة عقدت اجتماعا الثلاثاء، بشأن بحث أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أثيرت بسبب تفوهها ببعض الألفاظ غير اللائقة بإحدى حفلاتها الأخيرة في لبنان والتي أساءت فيها إلى مصر، وأضاف النقابة بحثت الأمر وأصدرت قرارا بوقفها عن العمل وإحالتها إلى التحقيق مع عدم حصولها على أي تصريح لمزاولتها عملها لحين الانتهاء من التحقيق.

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