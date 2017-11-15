أمير كرارة يستكمل تصوير فيلم “حرب كرموز” الأربعاء on November 15, 2017

يستكمل النجم أمير كرارة، تصوير فيلمه “حرب كرموز”، الأربعاء، في مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد توقف دام لـ3 أيام لتغيير الديكورات، حيث انتهى المخرج بيتر ميمي من تصوير عدة مشاهد في مصر الجديدة الأيام الماضية، بصحبة الفنان القدير محمود الجندي، كضيف شرف ضمن أحداث الفيلم، ويلتقي الجندي مع كرارة للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونا سويًا في فيلم “هروب اضطراري”.

ويشار إلى أن فيلم “حرب كرموز” بطولة النجم أمير كرارة، ومحمود حميدة، وغادة عبدالرازق، ومنه شلبي، وفتحي عبدالوهاب، ومصطفى خاطر، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، ومحمد عز، ومايان السيد، وآخرين، قصة محمد السبكي، إنتاج رنا السبكي، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمي.

التعليقات