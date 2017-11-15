أمل حجازي تهنّئ وفاء الكيلاني بقولها “مبروك لصهرنا” on November 15, 2017

نشرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي الترويج الإعلاني لمسلسل “عائلة الحاج نعمان”، من بطولة زوجها الممثل السوري تيم حسن ومجموعة كبيرة من الممثلين، وبدأ عرض الحلقة الأولى من المسلسل مساء الإثنين.

وردّت الفنانة اللبنانية أمل حجازي على وفاء بتعليق فكتبت لها: “شكلو كتير حلو، مبروك لصهرنا!”، فرحبّ بعض المتابعين بطرافة أمل، وعبّر البعض الآخر عن فرحته بانطلاق المسلسل الجديد، كما طالب جمهور وفاء بالعودة ببرنامج جديد، مؤكّدين أنّهم اشتاقوا لحواراتها على الشاشة الصغيرة.

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