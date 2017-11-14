ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على طريقة عمرو دياب on November 14, 2017

نشرت الفنانة الشابة ياسمين صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، فيديو وصورًا لها وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية داخل “الجيم”، كما قامت بأداء بعض تمارين الكتف بالحبال مثلما ظهر عمرو دياب في إحدى فيديوهاته داخل صالة الـ”جيم” بعد أزمته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب.

ويذكر أن الفنانة ياسمين، تواصل تصوير فيلمها “الديزل”، وهو من بطولة محمد رمضان، تامر هجرس، فتحي عبدالوهاب، هنا شيحة، ومحمد ثروت، وشيماء سيف، ومن إنتاج أحمد السبكي، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج كريم السبكي، ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثاني لها مع النجم محمد رمضان، بعد أن قدما سويًّا مسلسل “الأسطورة” الذي عُرض في السباق الرمضاني قبل الماضي.

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