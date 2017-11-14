هند صبري تؤكد وجود ظاهرة التحرش الجنسي في الوسط الفني on November 14, 2017

كشفت الفنانة هند صبري، عن وجود ظاهرة التحرش الجنسي في الوسط الفني العربي، مشيرة إلى أنها لم تتعرض له.

وانتقدت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “كل يوم” عبر فضائية “ON E”، اقتران الشكل بالموهبة، لأنه لم يعد هناك من يبحث عن الجوهر، والجميع يكتفي بالمظهر، مضيفة “دي حاجة المفروض الست قبل الراجل يرفضوها”.

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