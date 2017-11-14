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نقابة “الموسيقيين” توقف شيرين عبد الوهاب وتمنعها من الغناء

on November 14, 2017 0 Comment
نقابة الموسيقيين توقف شيرين عبد الوهاب وتمنعها من الغناء

أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا رسميا، بوقف المطربة شرين عبدالوهاب وعدم إصدار أي تصاريح لحفلاتها والتحقيق معها على خلفية إساءتها لمصر في اخر حفلاتها بلبنان، عندما طلبت منها إحدى المتفرجات غناء أغنية مشربتش من نيلها، فردت شرين عليها “هيجيلك بلهارسيا”، مما اعتبرها إساءة لمصر ولنيلها.

وشيرين أثارت جدلًا كبيرًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد كلامها غير المسؤول حتى لو كان على سبيل الهزار، منهم المطربة نادية مصطفى والمخرج أحمد النحاس.

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