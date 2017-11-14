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» نقابة “المهن الموسيقية” تقرر وقف أحمد سعد عن الغناء
نقابة “المهن الموسيقية” تقرر وقف أحمد سعد عن الغناء
on November 14, 2017
قررت نقابة المهن الموسيقية بوقف المطرب أحمد سعد عن الغناء، وذلك بسبب امتناعه عن تنفيذ تعاقده على الغناء في أحد الفنادق الكبرى، وإخلاله ببنود التعاقد، وحاولت النقابة التواصل مع المطرب إلا انه لم يستجب، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مسؤول الحفلة.
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