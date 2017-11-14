ناصيف زيتون يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره on November 14, 2017

على وقع النجاحات المتتالية التي يحققها، يواصل النجم ناصيف زيتون العمل على ألبومه الجديد والمنتظر من الجمهور ومحبّيه.

وأعلن ناصيف زيتون مؤخراً عن مفاجأة جديدة للجمهور حيث كشف أن الألبوم سيتضمن أغنية باللهجة العراقية، وعبر حسابه الرسمي على موقع “سناب شات” نشر صورة تجمعه بالفنان ناجي الشمري وفي تعليقه عليها كتب: “أنا والأخ والصديق ناجي الشمري وأغنية عراقية جديدة قريباً… سلامي لأهل العراق الحبيب”.

ألبوم ناصيف زيتون الجديد من المقرر طرحه في الأسواق العربية خلال موسم الصيف المقبل وينشغل حالياً باختيار الأغنيات التي تناسبه ليضمها إلى العمل المرتقب.

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