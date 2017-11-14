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منة شلبي ضيفة برنامج snl بالعربي حلقة السبت المقبل

on November 14, 2017 0 Comment
منة شلبي ضيفة برنامج snl بالعربي حلقة السبت المقبل

سجلت الفنانة منه شلبي، حلقة لبرنامج Saturday night live بالعربي في موسمه الرابع، ومقرر عرضها يوم السبت على قناة osn ya hala، البرنامج عبارة عن اسكتشات كوميدية ساخرة، وتغني منة خلال الحلقة بجانب ظهورها كفتاة عانس لم تتزوج.

ومن ناحية أخرى بدأت منة التحضيرات الخاصة بفيلم أهل العيب مع المنتج أحمد السبكي، الفيلم من تأليف تامر حبيب، وإخراج هادي الباجوري ومقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، يُشار إلى أن منة عادت للفيلم مرة أخرى بعد أن اعتذرت عن المشاركة فيه، ووقعت عقد المشاركة خلال الأيام الماضية.

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