محمد سعد أبرز نجوم الكوميديا اللذين أعادوا البهجة إلى المسرح السعودي on November 14, 2017

لاقت فكرة تقديم العروض المسرحية إلى جمهور المملكة العربية السعودية، إعجاب العديد من نجوم الكوميديا المصرية، حيث قرروا تقديم عروض خاصة حتى ولو لمدة مؤقتة تعرض على مسارح المملكة في عدد من المدن السعودية، واعتبروها تجربة جيدة يتمنون تقديمها من حين لآخر، بينما أكّد عدد من النقاد أنّ هذه الأعمال ليست مجدية لرصيد الفنان.

وعرض النجم محمد سعد، أغسطس/آب الماضي، مسرحية بعنوان “صبح صبح “، في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، واستمر العرض لمدة أسبوع وشاركه البطولة حسن حسني ومحمد لطفي وحسن عبدالفتاح وكتبها سامح سر الختم وأخرجها أشرف زكي، حيث تدور أحداث المسرحية عن شخصية “بوحة الصباح” الشهيرة التي قدّمها سعد من قبل في فيلم “بوحة” والإفيه الشهير “صبح صبح ” الذي تحوّل إلى أزمة معروفة لمحمد سعد وقد لاقي هذا العرض استحسانًا كبيرًا من الجمهور السعودي.

وشاركت الفنانة مي كساب في عرض مسرحي أبطاله نساء فقط وحمل عنوان ” سوبر كيوت ” وكان يعرض ضمن مهرجان ” الكوميديا ” الدولي الذي أقيم في مسرح المفتاحة في مدينة أبها السعودية، أغسطس/آب الماضي، حيث ترصد خلال 90 دقيقة، السلبيات المجتمعية التي تعاني منها الرياضة النسائية والمشكلات العديدة التي تصادف المرأة السعودية الراغبة في ممارستها للحفاظ على رشاقتها، وما قد تتعرّض له من عمليات نصب وخداع من المراكز غير المعتمدة.

وتستعرض المسرحية بعض السلبيـات الموجودة في المجتمــع عن الرياضة بطريقة نقدية كوميدية، بالإضافة إلى وجود استعراضات غنائية حيث غنت مي كساب أغنية بعنوان ” خسي يا حرمة ” لتشجيع السيدات على الرشاقة وغنتها باللهجتين المصرية والخليجية حيث جسدت خلال الأحداث أخصائية تخسيس، وشارك في بطولة العرض من الكويت الفنانات آلاء الهندي، وهيا الشعيبي، ومن السعودية نيرمين محسن، هند محمد، وسارة اليوسف، والمسرحية من تأليف سلطان اللهيبي ومخصصة إلى الجمهور النسائي فقط تحت سن 7 سنوات، كما عرض مع بداية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة الرياض مسرحية “سيبوني أغني ” لمدة أسبوع بطولة نجم الكوميديا سمير غانم ومعه طلعت زكريا وشعبان عبد الرحيم، ويدور العرض المسرحي في إطار كوميدي يسخر من برامج اكتشاف المواهب الغنائية، حيث يجسد سمير غانم ضمن المسرحية شخصية رئيس لجنة تحكيم والمسرحية من تأليف أحمد الإبياري، وإخراج عبد الغني زكي

ويستعد الفنان طلعت زكريا لتقديم العرض المسرحي الكوميدي “ليلة القبض على حاحا”، بمشاركة حجاج عبد العظيم، وسليمان عيد ومن المقرر عرضه في المملكة العربية السعودية مع بداية شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

واعتبر عدد من النقاد، منهم الناقد محمود قاسم، أن هذه النوعية من الأعمال لا تضيف إلى الرصيد الفني للفنان، حيث يكون هدفها الربح بدليل أنها تعرض بشكل محدود في السعودية على عكس العروض المسرحية التي تأخذ جولتها في الخليج بعد عرضها للجمهور المصري أولًا.

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