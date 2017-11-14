لوسي توضح حقيقة انضمامها لفريق “زين ” لرمضان 2018 on November 14, 2017

كشفت الفنانة لوسي، عن سعادتها الغامرة بحصولها مؤخرًا على لقب سفيرة الدراما العربية من قبل مهرجان “الحياة للدراما ودعم المبدعين” في دورته الـ 18، والذي أقيم في مدينة بورسعيد، مؤكدة أن هذا اللقب مسؤولية كبيرة، وكان بمثابة مفاجأة كبيرة بالنسبة لها.

وأعلنت لوسي، في تصريح خاص لـ”العرب اليوم”، أنها تلقت اتصالًا من النجم محمد رمضان من أجل مشاركتها في مسلسلة الجديد “زين” المقرر عرضه رمضان المقبل 2018، مؤكدة أنها ليس لديها أي مانع من مشاركة رمضان بطولة المسلسل نظرًا لكونه من النجوم الموهوبين فنيًا وكذلك جماهيريًا، في أنه لدية موهبة كبيرة في كسب حب الناس، موضحة أنها تلقت هذا العرض من قبل الفنان ولكن لم يحدث اتصال مع الشركة المنتجة بشأن مشاركتها في العمل المقرر عرضه خلال الماراثون المقبل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة لوسي مسلسل ” الكيف” الذي عرض رمضان 2016عبر شاشات القنوات الفضائية، وشارك في بطولته كوكبة من النجوم منهم باسم سمرة وأحمد رزق وأحمد فؤاد سليم أحمد خليل وعفاف شعيب وطارق صبري وسهر الصايغ.

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