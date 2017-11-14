كارول سماحة تعلن تأجيل حفلتها وتكشف عن السبب on November 14, 2017

أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن تأجيل حفلتها في الجامعة الأميركية في القاهرة والذي كان مقررًا أن تحييه يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وأشارت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، إلى أن تأجيل الحفل يعود لظرف حزن في الجامعة على أن تعلن عن موعد جديد للسهرة قريباً وكتبت: “نعلن تأجيل الحفل الذي كان مقرّراً في السابع عشر من نوڤمبر/تشرين الثاني الحالي في حرم الجامعة الأميركيّة في القاهرة بسبب ظرف حزن في الجامعة وسوف نعلن عن الموعد الجديد للحفل قريباً”.

يُذكر أن كارول سماحة تستعد خلال الفترة القريبة المقبلة لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب على أن يترافق عرض العمل مع طرحها في الأسواق.

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