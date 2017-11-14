كارلا حداد: المنتج استفزني فرفضت البطولة on November 14, 2017

أكدت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد أن السر وراء تألقها أنها لم تقف مكانها، وقالت: اشتغلت على نفسي داخليا وخارجيا، وذلك طبعا مع مرور الوقت ومع اكتساب الخبرات، إضافة إلى وجود أشخاص يحبونني ويقدرون الجهد الذي بذلته خلال مسيرتي.

وتوجهت كارلا بالنصيحة إلى المرأة الشرقية، قائلة: ابقي على طبيعتك، وحاولي الاستغناء عن عمليات التجميل، فالنساء وكأنهن نسخة طبق الأصل من بعضهن، وخصوصا على صعيد لون العينين، عن طريق استخدام «لينسس»، الأمر الذي يستفزني كثيرا، لأن جميع من يتابعونني لا يعلمون مثلا أن هذا هو لون عيني الطبيعي، ودائما أنشر صورا لابنتي «ليا» لكي أثبت أن لون عينيها مثل لون عيني، مضيفة: دائما أتلقى أسئلة حول الرشاقة التي أتمتع بها، وباختصار أقول لها تناولي طعاما صحيا، وليس هناك من داع لعمليات التجميل.

وحول التمثيل قالت حداد، بحسب موقع «الفن»: عرض علي دور بطولة فيلم سينمائي جديد، لكنني رفضت بسبب طريقة الكلام التي بدأ بها المنتج «ما في مصاري»، الأمر الذي استفزني كثيرا، على الرغم من أنني من الأشخاص الذين يقدرون وضع السينما اللبنانية اليوم.

وتابعت: طريقة التعامل مع الناس تهمني أكثر من النقود، هنا طريقة تلقي الخبر تلعب الدور الأهم، وتقريب الفكرة برأيي مهم كثيرا، وربما كنت وافقت لو قدم العرض بطريقة أفضل من تلك.

وبسؤالها عن البرنامج الذي تتمنى تقديمه يوما ما، أجابت: لا أتمنى أن أشارك بأي برنامج آخر، لأن كل برنامج قدمته، لو لم أقدمه لكنت تمنيت المشاركة فيه، لأن هذا بحد ذاته هو إضافة لمسيرتي، «يا ليل يا عين» هو أكثر برنامج يشبهني، والناس تتذكر كارلا العفوية التي تغني وترقص، والتي تتصرف على طبيعتها بطريقة مرحة تقربها من المتابعين، أما «رقص النجوم» فهو من أهم البرامج التي عرضت، إن كان على صعيد الإنتاج أو الفكرة.

التعليقات