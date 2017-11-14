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فيلم “Daddy’s Home 2” يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

on November 14, 2017 0 Comment
فيلم daddys home 2 يحتل المركز الثاني في شباك التذاكر

حل ثانيًا في شباك التذاكر الأميركي لهذا الأسبوع الفيلم الكوميدي الجديد “Daddy’s Home 2″، وهو الجزء الثاني من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم، وحقق 30 مليون دولار أميركي من أصل ميزانيته البالغة 69 مليون.

يشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم ” مارك ويلبرج _ليندا كارديليني _ويل فاريل _جون سينا _أليساندرا كورين امبروزيو _اوين فاكارو _سكارليت إستفز _جون ليثجو _ميل جيبسون وغيرهم” ، وتدور قصته حول “براد” و”داستي” الذي يجب عليهما التعامل مع آبائهم المتطفلين المتسلطين خلال عطلتهما.

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