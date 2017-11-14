فيديو.. هاني شاكر: كان على “شيرين” إدراك قيمة بلدها وتمثيلها بشكل محترم on November 14, 2017

أعرب أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، عن بالغ حزنه واستيائه من تصريح الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن نهر النيل خلال إحدى الحفلات.

وقال “شاكر”، في مداخلة لبرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي تامر أمين، المذاع على قناة الحياة – إن الفيديو المتداول عن شيرين، وحديثها عن نهر النيل، كان بحفلة في شهر يناير الماضي وفي الشارقة وليس لبنان كما أشير، وأنها سقطة وإساءة من فنانة كبيرة، وغير مقبولة بالمرة.

وأضاف أنه على مدار مشواره الفني كان يملأه الفخر عند وصفه بالفنان المصري، وكل البلاد تعرف وتقدر قيمة مصر، ولم يشعر في مرة أنه يحتاج للدفاع عن بلده بل على العكس دائمًا ما كان يجد المحبين لها، وكان على “شيرين” إدراك قيمة بلدها وتمثيلها بشكل محترم.

وأكد على أن الحفل سواء في الشارقة أو لبنان، فهو على ثقة بعدم تصديق الجمهور لها لأن كلا الشعبين يحبان مصر ويعرفان قيمتها، قائلا: “الفنان كبير بتصرفاته وبكلامه وبحب الناس ليه”.

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