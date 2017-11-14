عمرو سعد يكشف تقديم شخصيتين للمرة الأولى في “كارما” on November 14, 2017

كشف الفنان عمرو سعد أنه يستأنف تصوير دوره في فيلم “كارما”، والذي يقدم من خلاله شخصيتين للمرة الأولى، معربّا عن سعادته بالعمل مع المخرج خالد يوسف، عقب عودته للساحة الفنية بعد غياب سنوات.

وأضاف سعد في تصريح لـ”العرب اليوم” أنه ينتظر انتهاء المؤلف محمد الشواف من كتابة عدد كبير من الحلقات لمسلسل “اخرة صبري”حتى يبدأ جلسات التحضير الخاصة بشخصيته في المسلسل المقرر عرضه في رمضان المقبل، مضيفًا في الوقت ذاته أن الفن المصري يعانى من عدة أزمات إنتاجية، وأنه من الصعب أن يقوم بدوره للتصدي للإرهاب خاصة وأن المنتج دائما ما يبحث عن العمل الذي يجذب الجمهور، مشيرا إلى أن فيلم “مولانا” توقّع الكثيرين فشله لكونه عمل اجتماعي، ولكنه أحدث ضجة كبيرة ونجاح، لافتًا إلى أنه كان يبحث عن عمل مختلف يعود به إلى السينما بعد مولانا وهذا ما وجده في فيلم كارما.

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