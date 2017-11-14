شيماء سيف تؤكّد أن دورها في “الديزل” به مفاجآت كثيرة on November 14, 2017

كشفت الفنانة شيماء سيف، عن حسن حظها بسبب المشاركة في أعمال جيدة ولنجوم كبار.وقالت شيماء في تصريح خاص لـ”العرب اليوم” :”أعتبر نفسي محظوظة لمشاركتي في أعمال جيدة مع نجوم كبار، بالإضافة إلى تحقيقي الشهرة في وقت قصير منذ دخولي عالم الفن، فهذه فرصة لا تأتي للكثير”، مضيفة أنها تعاقدت على فيلم “الديزل” لعدة أسباب، منها مشاركة النجم محمد رمضان الذي تعتبره “فنان جيله”، وحقق نجاحا كبيرا، وله جمهور عريض يحبه وينتظر أعماله، فآخر تعاون بيننا كان فيلم”آخر ديك في مصر” وكنت سعيدة جدًا والكواليس كانت ممتعة للغاية لذلك عندما علمت بفيلم “الديزل” وافقت على الفور وبدون تفكير”، وتابعت: أقوم في الفيلم بتجسيد شخصية كوميدية ولكنها مختلفة وجديدة وتحمل بعض التنوع الذي سيفاجئ به الجمهور، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور وإشادة النقاد”.

“الديزل” بطولة محمد رمضان وفتحي عبد الوهاب وياسمين صبري وهنا شيحا وتامر هجرس، شيماء سيف وإنتاج أحمد السبكي وإخراج كريم السبكي.

ويذكر أن شيماء سيف شاركت في موسم عيد الأضحى بفيلم “أمان يا صاحبي” بطولة سعد الصغير ومحمود الليثي والراقصة صافيناز وعلاء مرسى، وتأليف سيد السبكي، وإخراج هاني حمدي، وتدور أحداثه حول مطربين يعيشان في شارع محمد علي وظروفهما المادية والاجتماعية منعدمة، فيأتي صديق لهما ويقترح عليهما التعرف على فتاتين من عائلة كبيرة والزواج منهما وبالفعل يتعرفان عليهما ويخدعانهما باسم الحب، ولكن يدخلان في صراعات مع أشقاء هاتين الفتاتين، وتستمر الأحداث في صراعات ومشاكل.

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