شيرين عبد الوهاب تردّ على قرار وقفها عن الغناء بسبب الإساءة لمصر‎ on November 14, 2017

نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب أكثر من تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للردّ على قرار منعها من الغناء في مصر بسبب إساءتها إلى نهر النيل باعتباره أحد الرموز المصرية، مؤكّدة بقولها “بيان مني أنا شيرين عبد الوهاب الطفلة المصرية البسيطة التي نشأت في القلعة الشعبية وتعلّمت حب هذا الوطن والانتماء إليه من بسطاء مثلها يحبون تراب هذا الوطن دون أيّ مقابل، الطفلة التي كبرت وأصبحت شخصية عامة معروفة تحاسب على كل نفس تتنفّسه وكل حركة، لكنّها ما زالت تحتفظ بطفولتها وعفويتها، الأمر الذي سبب لها الكثير من المشاكل، أنا شيرين التي غنت لمصر وشهدائها ولم تتأخر لحظة في تلبية نداء وطنها في أيّ وقت بصوتها واسمها وكل ما حققته، ورفضت الغناء في أي دولة على خلاف سياسي مع وطنها مهما كانت الإغراءات أو المقابل المادي دون أن يطلب منها أحد ذلك، وهذا ليس فضل، إنما هو واجب وشيء بسيط مقارنة بما أعطته لها بلدها وأبناء بلدها الذين جعلوها الآن فيما هي عليه، شيرين التي تفخر عندما تغنّي في أي دولة ويسبق اسمها لقب المطربة المصرية وتجده شرف ما بعده شرف ونعمة من الله بأنّها نشأت في هذا الوطن، اعتذار واجب من دعابة لم تكن في محلّها ومن تعبير خانها فالخطأ خطأ والصواب صواب، وطني الحبيب مصر وأبناء وطني مصر، أعتذر لكم من كل قلبي عن أيّ ألم سببته لأيّ شخص فيكم، ويعلم الله مدى حبّي وانتمائي لبلدي مصر ولكم جميعًا، فلم ولن أنسى فضل مصر وفضلكم وأعدكم بأن أتدارك مستقبلًا مثل هذه الأخطاء الساذجة”.

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