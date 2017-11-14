سعد رمضان يخطف جمهور الأوبرا بـ”بلاش عتاب” on November 14, 2017

أحيا مساء الأحد، المطرب اللبناني سعد رمضان، حفله الغنائي ضمن مهرجان الموسيقى العربية، حيث حمل لافتة “كامل العدد”، بحضور عدد كبير من رجال الإعلام والصحافه على رأسهم إبراهيم عيسى وعمر طاهر، قائلًا: “كل الحب والتقدير من بلد الأرز لبنان إلى أم الدنيا مصر وشرف كبير أن أقف على مثل هذا المسرح ومتأكد إني سأحكي عن هذه الليلة لأولادي وأحفادي، ثم وجه الشكر للجمهور مجددًا وللفرقة الموسيقية”.

ليقدم رمضان بعد ذلك مجموعة متنوعة من الأغاني التي خطفت الحضور بين أغاني عبدالحليم حافظ وأغانيه المصرية منها “ضد النسيان، عين وصابت، آه منها الليالي”، ليقدم بعد ذلك أغنية “أول مرة تحب” والتي تناغم معها الحضور بشكل كبير، ليطلب منه الجمهور بعد ذلك الغناء لوديع الصافي، واستجاب للحضور رغم عدم استعداده هو والفرقة الموسيقية، وقدم “على رمش عيونها”.

ليختتم الحفل بأغنية “بلاش عتاب”، والتي ألهبت حماس وبكاء الحضور الذي تنوعت أعمارهم المختلفه المحبه للصوت الراقي، ليؤكد الجميع بعد انتهاء حفله أن سعد استطاع أن يقدم هذه الأغنية بإحساسه الخاص الذي أمتعهم جميعًا، فيما أكد سعد سعادته وفخره بالمشاركة والوقوف على صرح مسرح عريق مثل “دار الأوبرا المصرية”، وقال إن حلمه الذي راوده منذ عامين بغناء أغنية “بلاش عتاب”، وعلى هذا المسرح قد تحقق بالفعل، ويتمنى أن يظل يأتي كل عام للمشاركة في مثل هذا المهرجان الرائع.

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