سامو زين يهاجم شيرين عبد الوهاب برسالة غير مباشرة on November 14, 2017

تعرّضت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لهجوم كبير من قبل الجمهور بعد أن سخِرت من نهر النيل، وهي تؤدّي أغنية “ما شربتش من نيلها” في إحدى الحفلات الغنائية في لبنان، ولم يقتصر الهجوم غليها من قِبل الجمهور فحسب، إنّما بدأ عدد من المشاهير بانتقادها، ومن بينهم الفنان سامو زين، الذي وجّه لها رسالة دون ذكر اسمها قال فيها “‏اللي مالوش خير في بلده مالوش خير في بيته، إخس، لا تعليق، مصر أم الدنيا”.

يذكر أنّ شيرين عبد الوهاب سخرت من نهر النيل في بداية أغنية “ما شربتش من نيلها”، قائلة “هيجيلكم بلهارسيا، اشربوا إيفيان أحسن”، وإيفيان هي نعلامة تجارية لمياه معدنية فرنسية.

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