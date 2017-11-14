ريم البارودي تعلق على منع أحمد سعد من الغناء on November 14, 2017

أصدرت نقابة الموسيقيين، الثلاثاء، قرارًا بوقف المطرب الشعبي أحمد سعد عن الغناء، وذلك على خلفية أزمته منع أحد متعهدي الحفلات. وأصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارها بسبب امتناعه عن تنفيذ تعاقده على الغناء في أحد الفنادق الكبرى، وإخلاله ببنود التعاقد، وحاولت النقابة التواصل مع المطرب إلا انه لم يستجب، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من قبل مسؤول الحفلة.

وأحمد سعد، أعلن زواجه على الفنانة سمية الخشاب، بعد انفصاله عن الفنانة ريم البارودي، وقام المطرب بالغناء لها خلال الزفاف، وسافرا سويا لقضاء شهر العسل في النمسا. وبعد وقت قليل نشرت الفنانة ريم البارودي عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستغرام”، صورة لدعوة لها من الحرم المكي.

وجاء في الصورة: “ريم البارودي ربنا يكرمك ويرزقك ويريح يا رب”، وعلقت قائلة “إيمي طلعت زكريا عملت عمرة هي وطلعت، ربنا يخلليكي ليا ودايمًا فاكراني وعمرة مقبولة يا حبيبتي وأشوفك عروسة مع اللي يستاهل قلبك بحبك”.

وأثارت الصورة ضجة بين جمهورها على “إنستغرام”، حيث ربطوا بين الصورة وتعليقها وبين نبأ إيقاف الفنان أحمد سعد عن الغناء. وتصدرت انباء الفنان أحمد سعد وزوجته سمية الخشاب والفنانة ريم البارودي مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المتخصصة في الشأن الفني، وذلك عقب زواح سعد من سمية الخشاب. ولاحقت الفنانة ريم البارودي شائعات بعد زواج سعد تفيد بخطبتها لثري خليجي مقيم في البرازيل.

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